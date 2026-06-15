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پنج پایگاه اورژانس در آبادان و خرمشهر از جمله نخستین پایگاه اورژانس فرودگاهی بانوان در آبادان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، رئیس سازمان اورژانس کشور در آبادان گفت: در راستای توسعه خدمات فوریتهای پزشکی و ارتقای سطح سلامت در منطقه اروند، پنج پایگاه جدید اورژانس در شهرهای آبادان و خرمشهر به بهرهبرداری رسید؛ که یکی از برجستهترین طرح های امروز، استقرار پایگاه اورژانس در فرودگاه آبادان است.
جعفر میعادفر با اشاره به خدمات سرپایی و اعزام بیماران در این مرکز، تأکید کرد: این پایگاه به دلیل مدیریت و حضور کامل کادر درمان زن (کارشناسان پرستاری)، تجربهای نو در خدمات فرودگاهی کشور است که با توجه به اختصاص فضای فرودگاهی با یک میلیارد تومان تجهیز شده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ پایگاه بانوان در سراسر کشور فعال است، اما این نخستین مورد در فرودگاههاست و امیدواریم با توجه به تحصیل دختران در رشته فوریتهای پزشکی، تعداد این مراکز افزایش یابد.
دکتر صالحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان، گفت: این پنج پایگاه با هدف نوسازی ناوگان و افزایش سرعت و کیفیت خدمات درمانی برای مردم منطقه افتتاح شده است.
مدیرعامل پالایشگاه آبادان، از نقش این مجموعه در پشتیبانی از دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و تصریح کرد: فضای پایگاه اورژانس واقع در بریم آبادان که پیشتر متروکه بود، با اختصاص اعتبار افزون بر دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توسط پالایشگاه آبادان بازسازی شده است.
فردین راشدی، همچنین وعده داد که در سال جاری اعتبارات قابل توجهی برای حمایت از دانشگاه علوم پزشکی و ارتقای خدمات درمانی در این منطقه حادثهخیز اختصاص یابد.