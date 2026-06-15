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پژوهش روی صدها هزار بزرگسال نشان داد که مصرف روزانه یک فنجان حبوبات (حدود ۱۷۰ گرم)، خطر ابتلا به فشار خون بالا را ۱۶ درصد کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد مصرف منظم حبوبات و محصولات سویا مانند لوبیا، عدس، نخود و توفو میتواند خطر ابتلا به فشار خون بالا را به طور قابل توجهی کاهش دهد و به سلامت قلب و عروق کمک کند.
به نقل از هلث دی نیوز، پژوهشگران با بررسی دادههای ۱۲ مطالعه مشاهدهای که صدها هزار بزرگسال در آمریکا، آسیا و اروپا را شامل میشد، دریافتند افرادی که حبوبات بیشتری مصرف میکنند، کمتر در معرض ابتلا به فشار خون بالا قرار دارند.
بر اساس نتایج این تحقیق، مصرف بیشتر حبوبات با ۱۶ درصد کاهش خطر ابتلا به فشار خون بالا همراه بوده است. همچنین افرادی که میزان مصرف سویا در رژیم غذایی آنها بیشتر بوده، ۱۹ درصد کمتر در معرض این بیماری قرار گرفتهاند.
محققان اعلام کردند بیشترین کاهش خطر زمانی مشاهده شده که افراد روزانه حدود ۱۷۰ گرم حبوبات، معادل یک فنجان، مصرف کردهاند. این گروه غذایی شامل لوبیا، عدس، نخود و نخودفرنگی میشود.
در مورد سویا نیز بیشترین تأثیر محافظتی با مصرف روزانه ۶۰ تا ۸۰ گرم از محصولات سویا مانند توفو و شیر سویا مشاهده شده است.
به گفته پژوهشگران، مواد مغذی ارزشمند موجود در حبوبات و سویا از جمله فیبر، پتاسیم و منیزیم میتوانند در تنظیم فشار خون و بهبود عملکرد سیستم قلبی ـ عروقی نقش مؤثری داشته باشند.
نویسندگان این مطالعه تأکید کردند که نتایج بهدستآمده، شواهد موجود درباره فواید رژیمهای غذایی گیاهی برای سلامت قلب را تقویت میکند و نشان میدهد افزایش مصرف حبوبات و سویا میتواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر تغذیهای برای کاهش بار جهانی فشار خون بالا مورد توجه قرار گیرد.
این در حالی است که بررسیها نشان میدهد میزان مصرف حبوبات در بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان پایینتر از میزان توصیهشده برای حفظ سلامت قلب و عروق است و کارشناسان تغذیه بر افزایش مصرف این گروه غذایی در برنامه روزانه تأکید دارند.