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مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از افزایش ظرفیت فرآورشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و بهتبع آن افزایش تولید نفت خام این شرکت تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین حاتمی با اشاره به تداوم اقدامهای توسعهای این شرکت در دوران جنگ، از افزایش ظرفیت فرآورشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با نهاییشدن یکی از واحدهای فرآورشی جدید خبر داد و گفت: چندین کارخانه فرآورشی جدید در مرحله اجرا قرار دارد و افزونبرآن، برنامهریزی برای احداث سه واحد فرآورشی با ظرفیت روزانه ۱۶۵ هزار بشکه در حال واگذاری به سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
وی افزود: افزونبر اقدامهای فوق، از اسفند تا فروردین، پیگیری مزایده گازهای مشعل نهتنها متوقف نشد، بلکه خوشبختانه موفق شدیم تعدادی از آنها را در فروردینماه جاری واگذار کنیم و دیگر پیمانکاران نیز در این بخش مشغول فعالیت بودهاند.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: مستند تداوم فعالیتها در دوران جنگ، پایانیافتن پروژه جمعآوری گازهای مشعل مارون ۳ ازسوی بخش خصوصی بود که بهتازگی راهاندازی شده است.
حاتمی همچنین با اشاره به واگذاری ۳ بسته مزایده با مجموع ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فوت مکعب در روز در محدوده شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان به سرمایهگذاران متقاضی در فروردین، یادآور شد: اخبار خوشی در ۶ ماه آینده در بخش پروژههای جمعآوری گازهای مشعل در راه است که کام مردم را شیرین خواهد کرد و افزونبرآن، با تولید و خلق ثروت به محیطزیست نیز کمک خواهد شد.
وی در ادامه یکی از الزامهای افزایش تولید را تأمین دکل حفاری عنوان کرد و با اشاره به تقویت این این بخش اعلام کرد: قراردادهای جدیدی با بخش خصوصی در حال پیگیری است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: اولین دکل مرتبط با قراردادهایی که اواخر پارسال امضا شده، پس از ورود به کشور در حال انتقال به موقعیت حفاری موردنظر است.
حاتمی در ادامه با اشاره به گستردگی فعالیت در این شرکت افزود: با توجه به حجم بالای پروژهها، مذاکره با سرمایهگذاران در حال انجام است.
وی در ادامه با تشریح عملکرد این شرکت در دوران جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: صنعت نفت در دوران جنگ ۴۰روزه و ۱۲روزه شجاعانه تمام مأموریتهای خود را بهطور کامل انجام داد؛ بهطور مشخص در جنگ اخیر همه ارکان وزارت نفت، بهویژه کارکنان بخشهای عملیاتی، بهشکل معناداری در صف اول و خط مقدم تولید حضور داشتند.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به نقشآفرینی بیبدیل تمام ارکان در دوران جنگ گفت: حضور همه ارکان صنعت نفت در صحنه، از شخص وزیر نفت و معاونان وی تا مدیران و کارکنان در مناطق عملیاتی، شجاعانه، مشتاقانه و مثالزدنی بود؛ بهویژه در دورانی که صنعت نفت در شمار یکی از پرمخاطرهترین بخشها و از اهداف احتمالی دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار داشت.
تعمیرات اساسی بیسابقه در دوران جنگ
حاتمی بیان کرد: در این دوره، افزونبر انجام مأموریت اصلی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، در سایر فعالیتها طبق روال گذشته و با حضور حداکثری استمرار داشت که از بارزترین آنها تداوم اقدامها در بخش عمل به مسئولیت اجتماعی و پشتیبانی بود.
وی همچنین با تأکید بر آغاز و تداوم تعمیرات اساسی طبق برنامه و روال گذشته این شرکت در دوران جنگ، افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، فعالیت در این شرکت حتی لحظهای متوقف نشد که بارزترین آن آغاز تعمیرات اساسی سالانه در این ایام بود.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: به دلیل تأثیرگذاری تعمیرات اساسی در پایداری تولید، اورهال تأسیسات نفتی و گازی و مبادی اصلی تولید با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفت و در این دوره شاهد ثبت رکوردهایی در زمینه تعمیرات تأسیسات و ماشینآلات بودیم که نسبت به سالهای پیش بیسابقه بود.
حاتمی با اشاره به تأمین بخش قابل توجهی از گاز کشور از این شرکت اعلام کرد: با توجه به ازدسترفتن بخشی از گاز تولیدی کشور در اثر حملات دشمن، یکی از مأموریتهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، تهیه برنامه منسجم در زمینه بررسی و شناسایی حوزههایی است که قابلیت افزایش تولید گاز در آنها وجود دارد. نتایج این بررسی به شرکت ملی نفت ایران ارائه شده و در حال پیگیری برای اجرا هستیم که با تأیید آن امکان افزایش توان تولید گاز در این شرکت میسر خواهد بود.
پشتیبانی از تأسیسات آسیبدیده از جنگ
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره اقدامهای این شرکت در قالب پشتیبانی در بخش بازسازی تأسیسات آسیبدیده صنعت نفت، بر یکپارچگی و انسجام موجود در وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و دیگر بخشها تأکید و بیان کرد: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به دلیل نوع فعالیت و مأموریت کاری و گستردگی و حجم بالای فعالیتها از ظرفیتهای فیزیکی، فنی و کارشناسی برخوردار است و به همین دلیل برای مشارکت در بازسازی اعلام آمادگی کردهایم و این همکاری در حوزههای مختلف در حال انجام است.
حاتمی با قدردانی از وزارت نفت، هیئتمدیره و مجموعه شرکت ملی نفت ایران و همچنین تلاش و همت کارکنان متخصص و متعهد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و نقش مؤثر و شجاعانه آنها در پایداری تولید دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: امیدواریم بتوانیم در تقویت روحیه کارکنان، که نقش ارزندهای در صنعت کشور و تولید ناخالص ملی ایفا میکنند، بیش از پیش گام برداریم.