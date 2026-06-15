برنامه‌های «سربراه» و «حسینیه معلی»، همزمان با ایام محرم از شبکه‌های افق و سه پخش می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه افق برنامه «سربراه»، را همزمان با دهه اول ماه محرم هر شب به صورت زنده از کربلای معلی پخش می کند.

این برنامه با اجرای مهدی اعرابی و با حضور جمعی از کارشناسان مذهبی، مداحان و شاعران اهل‌بیت علیهم‌السلام تهیه شده و تلاش دارد فضایی معنوی و معرفتی متناسب با ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) برای مخاطبان فراهم کند.

«سربراه» در دهه اول محرم هر شب ساعت یک بامداد پخش می‌شود.

فصل جدید «حسینیه معلی»، به تهیه کنندگی سعید ستودگان، از امروز به مدت ۱۱ روز ساعت ۱۷:۳۰، از شبکه سه پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می شود.

این برنامه با حضور مداحان و محبان اهل بیت، حاج سید مجید بنی‌فاطمه، حاج مهدی رسولی، حاج سیدرضا نریمانی، حجت‌الاسلام سیدحسین آقامیری و کربلایی امیر برومند دهه اول محرم پخش می‌شود. نجم‌الدین شریعتی نیز همچون فصول گذشته اجرای برنامه را برعهده دارد.

در این برنامه پیشکسوتان و پیرغلامان هیئت‌های مذهبی از سراسر کشور جهت آشنایی مردم با آیین‌های و رسومات مذهبی اقوام و با هدف ترویج فرهنگ روضه‌خوانی، نوحه‌خوانی حضور دارند.