به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، وزیر آموزش و پرورش در دومین اجلاسیه ۱۶۴ شهید شهرستان زیرکوه و مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سرلشکر محمد کاظمی که در روستای افین برگزار شد، گفت: هر کشوری از یک مؤلفه قدرت برخوردار است و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مهمترین مؤلفه اش فرهنگ ایثار و شهادت است که با این مؤلفه توانسته دشمنانش را به زانو درآورد.

کاظمی با بیان اینکه قدرتِ نظامی، مردم و رهبری در این مؤلفه خودنمایی می‌کند، افزود: مردم و نیرو‌های نظامی و انتظامی ما، با اخلاص نیت در راه شهادت گام برمی دارند و به همین دلیل است که دشمن می‌ خواهند فرهنگ ایثار و شهادت را از ما بگیرد.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: احترام به مقام شامخ شهدا، خانواده های شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا وظیفه همگانی است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: جلسات گرامیداشت شهدا، برای پاسداشت یک نفر نیست، بلکه تبیین یک فرهنگ است.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، تنها یک جنگ نظامی نبود بلکه جنگ رسانه‌ای و ترکیبی بوده است، افزود: دشمن با تمام قدرت، توان و توطئه هایش به میدان آمده بود ، که تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، توان نظامی و تاب آوری مردم موجب شکست دشمن شده است.

وی با تأکید بر اینکه دشمن با فشار‌های اقتصادی و ایجاد تفرقه، سعی در بر هم شکستن تاب آوری مردم داشته است، گفت: ملت مبعوث شده ایران با حضور بیش از ۱۰۰ شب در میادین به جهانیان اثبات کردند که پیروز میدان هستند و از فرهنگ ایثار و شهادت برخوردارند.

استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: پیگیری فعال‌سازی مرز یزدان به عنوان یکی از مطالبات مردم شهرستان زیرکوه در دستور کار قرار دارد و نخستین محموله وارداتی دولت چهاردهم از این مرز وارد خراسان جنوبی شده است.

هاشمی افزود: صادرات محصولات کشاورزی از مرز یزدان در حال شکل‌گیری است و در حوزه راه، احداث بیمارستان و طرح سی ان جی نیز اقدامات خوبی در حال انجام است که از جمله آن می‌توان به اختصاص بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعتبار اشاره کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ملت ایران همانند حضرت زینب (س) میدان را خالی نخواهند کرد و با تبعیت از رهبر معظم انقلاب، در برابر توطئه‌ها و شبهه‌افکنی‌های دشمنان ایستاده‌ اند.

اسحاقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید کاظمی، شهید خطیب، آیت‌الله فقیه، آیت‌الله اوحدی و دیگر علما و شهدای انقلاب اسلامی افزود: پیام حضور مردم در این مراسم به دنیا این است که ملت ایران سنگر انقلاب را خالی نخواهد کرد.

وی گفت: این روحیه ایستادگی و مقاومت، ثمره خون پاک امام شهدا و شهیدان انقلاب اسلامی است و ملت ایران با همین مسیر، زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) خواهند بود.

امام جمعه حاجی آباد با اشاره به جایگاه معنوی مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: امروز گلزار این شهید بزرگوار به یک قرارگاه فرهنگی و دانشگاه انسان‌سازی تبدیل شده و شایسته است شهرستان زیرکوه نیز با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و وجود سرداران و شهدای ارزشمند، به چنین جایگاهی دست پیدا کند.

حجت الاسلام کفشی افزود: زیرکوه، دیار سرداران و شهداست و این ظرفیت را دارد که مجموعه‌ای بزرگ فرهنگی با محوریت شهدا و خانواده‌های معظم شهدا در آن شکل بگیرد؛ مجموعه‌ای که جوانان و نوجوانان تنها برای قرائت فاتحه به آن نیایند، بلکه برای تجدید عهد با شهدا، آرمان‌های انقلاب و امام زمان (عج) حضور پیدا کنند.