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مجری طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی از آغاز عملیات حفاری چاههای جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تکمیل بخشهای باقیمانده طرح، ظرفیت تولید گاز غنی این فازها افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،امیرفرزان فاضلیان با اشاره به برنامهریزی برای تکمیل طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی که از طرحهای ۳۵ماهه این میدان بهشمار میرود، بیان کرد: فعالیتهای تکمیلی این طرح در بخشهای مختلف در حال برنامهریزی و اجراست و زمینه برای پیشبرد مراحل باقیمانده طرح فراهم شده است.
وی افزود: برنامههای پیشبینیشده شامل اجرای بخشهای باقیمانده در حوزههای خشکی، دریا، خطوط لوله و حفاری است که با اتکا به توان فنی و تخصصی نیروهای داخلی و با بهرهگیری از ظرفیت پیمانکاران و سازندگان ایرانی دنبال میشود.
مجری طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با اشاره به پیگیریهای معاونت طرحهای توسعهای در نهاییکردن ساختار کارهای باقیمانده گفت: با تخصیص دکل حفاری، انتقال و استقرار آن در محل سکوی فاز ۲۳، عملیات حفاری بهزودی آغاز میشود و روند اجرای فعالیتهای تکمیلی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
فاضلیان با بیان اینکه تکمیل این طرح یکی از برنامههای مهم شرکت نفت و گاز پارس در زمینه افزایش ظرفیت تولید از میدان مشترک پارس جنوبی بهشمار میرود، تصریح کرد: با بهرهبرداری از بخشهای باقیمانده طرح، ظرفیت تولید گاز غنی در این فازها روزانه حدود ۴ میلیون مترمکعب افزایش مییابد که میتواند در تأمین پایدار انرژی و جبران بخشی از ناترازی گاز کشور نقش مؤثری ایفا کند.
وی تأکید کرد: اجرای فعالیتهای تکمیلی فازهای ۲۲ تا ۲۴، گامی مهم در مسیر تکمیل ظرفیتهای توسعهای پارس جنوبی و بهرهبرداری حداکثری از منابع این میدان مشترک بهشمار میرود.