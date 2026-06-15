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نماینده ولی فقیه در استان یزد: همواره گلایه داشتهام که دولتها به بخش کشاورزی، که پایه اصلی معیشت مردم است، توجه کافی نداشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور گفت امروز درگیر جنگی همهجانبه در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و نظامی هستیم.
وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی افزود: همواره گلایه داشتهام که دولتها به بخش کشاورزی، که پایه اصلی معیشت مردم است، توجه کافی نداشتهاند، در حالی که با برنامهریزی صحیح و استفاده از روشهای نوین میتوان در این زمینه به خودکفایی دست یافت.
آیتالله ناصری ادامه داد: در حوزه دامداری و تولید محصولات کشاورزی، برخی معتقدند تولید داخلی صرفه اقتصادی ندارد و باید از خارج کشور وارد کنیم، در حالی که این دیدگاه کاملاً نادرست است.
وی از مسئولان جهاد کشاورزی در استانها خواست با جدیت به دنبال تحقق خودکفایی باشند و تصریح کرد: باید این موضوع را به مسئولان کشور منتقل و مطالبه کنید تا با تقویت تولید داخلی، مردم دچار مشکل نشوند و زمینه رونق اقتصادی فراهم شود.
امام جمعه یزد اظهار داشت: با همتی بلند در مسیر خودکفایی حرکت کنید و این حرکت را از یزد آغاز کنید تا این استان به الگویی برای دیگر استانهای کشور تبدیل شود و این موضوع در رأس برنامههای شما قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حضور مردم در صحنه و در خیابانها نشانه مخالفت با طاغوتهای زمان و نرفتن زیر سلطه دشمن است، چرا که استکبار به دنبال حاکمیت و سلطه بر ملت هاست.
آیت الله ناصری تأکید کرد: مقاومت و جهاد در راه خدا برای حفظ عزت و حاکمیت الهی ضروری است و تجربه نشان داده هر جا مردم مقاومت کردهاند، دشمن ناچار به عقبنشینی شده است.