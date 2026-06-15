نماینده ولی فقیه در استان یزد: همواره گلایه داشته‌ام که دولت‌ها به بخش کشاورزی، که پایه اصلی معیشت مردم است، توجه کافی نداشته‌اند.

بی‌توجهی به کشاورزی، آسیب به معیشت مردم است

بی‌توجهی به کشاورزی، آسیب به معیشت مردم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور گفت امروز درگیر جنگی همه‌جانبه در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و نظامی هستیم.

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی افزود: همواره گلایه داشته‌ام که دولت‌ها به بخش کشاورزی، که پایه اصلی معیشت مردم است، توجه کافی نداشته‌اند، در حالی که با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از روش‌های نوین می‌توان در این زمینه به خودکفایی دست یافت.

آیت‌الله ناصری ادامه داد: در حوزه دامداری و تولید محصولات کشاورزی، برخی معتقدند تولید داخلی صرفه اقتصادی ندارد و باید از خارج کشور وارد کنیم، در حالی که این دیدگاه کاملاً نادرست است.

وی از مسئولان جهاد کشاورزی در استان‌ها خواست با جدیت به دنبال تحقق خودکفایی باشند و تصریح کرد: باید این موضوع را به مسئولان کشور منتقل و مطالبه کنید تا با تقویت تولید داخلی، مردم دچار مشکل نشوند و زمینه رونق اقتصادی فراهم شود.

امام جمعه یزد اظهار داشت: با همتی بلند در مسیر خودکفایی حرکت کنید و این حرکت را از یزد آغاز کنید تا این استان به الگویی برای دیگر استان‌های کشور تبدیل شود و این موضوع در رأس برنامه‌های شما قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حضور مردم در صحنه و در خیابان‌ها نشانه مخالفت با طاغوت‌های زمان و نرفتن زیر سلطه دشمن است، چرا که استکبار به دنبال حاکمیت و سلطه بر ملت هاست.

آیت الله ناصری تأکید کرد: مقاومت و جهاد در راه خدا برای حفظ عزت و حاکمیت الهی ضروری است و تجربه نشان داده هر جا مردم مقاومت کرده‌اند، دشمن ناچار به عقب‌نشینی شده است.