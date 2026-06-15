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مدیر عامل بورس تهران گفت: هیئتمدیره سازمان بورس رویکردی رو به جلو و تحولگرایانه را با هدف ایجاد یک پارادایمشیفت در حوزههای ابزارسازی، نهادسازی و بازارسازی اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود گودرزی با اشاره به تغییرات مهم سال ۱۴۰۴ افزود: حذف «حجم مبنا» یکی از تحولات اساسی امسال بود که با هدف ایجاد بستری مناسب برای ورود شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه انجام شد. برای تحقق چنین هدفی، نخست باید از استانداردهای ناکارآمد گذشته فاصله گرفت و سپس مشوقهای قانونی لازم در حوزههای مالیاتی و سایر مقررات برای شرکتها فراهم شود.
بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه در راه است
مدیرعامل بورس تهران در ادامه از وقوع یک رخداد کمنظیر خبر داد و گفت: بهزودی شاهد یکی از بزرگترین عرضههای اولیه (IPO) تاریخ بازار سرمایه کشور خواهیم بود. این عرضه که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است، از نظر ابعاد و اهمیت، نظیری در بازار سرمایه ایران نداشته و در آینده نزدیک در بورس تهران عرضه خواهد شد.
ضرورت تفکیک مدیریت از مالکیت در ساختار حکمرانی اقتصادی
گودرزی با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای بزرگ بخش خصوصی وارد بازار شدهاند، تأکید کرد: دولت باید تمایز اساسی میان «مدیریت» و «مالکیت» را به رسمیت بشناسد. چسبندگی ساختار حکمرانی اقتصادی کشور به مالکیت شرکتها موجب شده است که بازار سرمایه ایران همتراز کشورهای حوزه خلیجفارس رشد نکند.
وی افزود: بسیاری از کشورهای منطقه با عرضه شرکتهای ملی نفت و گاز خود، تحولات بنیادینی در ارزش بازار و عمق بازارهای مالیشان ایجاد کردهاند. ما نیز برای دستیابی به بازاری بزرگ و رقابتی، نیازمند اصلاح این رویکرد و فراهمسازی زمینه ورود شرکتهای بزرگ دولتی هستیم.