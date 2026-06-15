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کتاب «قصه کربلا» به قلم مهدی قزلی، با بهره گیری از وقایع عاشورا به خلق داستانهای کوتاه درباره امام حسین (ع) و یاران باوفایش در واقعه عاشورا پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «قصه کربلا» کاری متفاوت در حوزه داستان نویسی معاصر درباره واقعه عاشورا است که با گزینش وقایع تاثیرگذار از رویداد بزرگ تاریخ شیعه به روایت گوشههایی از آن واقعه پرداخته است.
این مجموعه روایتی ساده، صریح و جامع از لحظه های زیستن و حماسه و عروج امامی است که پیشوا و پناه و پشتیبان همگان بود و هنوز نیز هست.
حادثه کربلا یکی از وقایع فراموش نشدنی تاریخ شیعه است که با گذشت قرن های متمادی هنوز هم تازگی دارد و هر شنونده ای را در هر گوشه ای از کره خاکی که باشد تحت تاثیر قرار می دهد. در حادثه کربلا اتفاقات ناگواری به وقوع پیوست که هنوز هم بسیاری از مفسران تاریخی از تحلیل جامع آن عاجزند و هر بار فقط گوشه هایی از آن واقعه بزرگ بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.
قصه کربلا شامل ده فصل است که تاکنون به صورت مجموعه ده جلدی و کتاب صوتی هم منتشر شده است. فصل اول به زاده شدن و رویدادهای سالهای نخستین زندگی امام حسین(ع) میپردازد و در ادامه به روایت زندگی یاران امام و وقایع عاشورا میپردازد.
قزلی در این اثر سعی نموده با گزینش وقایع تاثیرگذار از رویداد بزرگ تاریخ شیعه به روایت گوشه هایی از آن واقعه تاریخی بپردازد.
کتاب قصه کربلا در ۱۹۲ صفحه در انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده است.