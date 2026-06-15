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طرح همبست آب، غذا و انرژی برای نخستین بار در کشور در منطقه خسروشیرین آباده در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیر جهاد کشاورزی آباده گفت: برای نخستین بار در کشور، طرح الگویی مدیریت همبست آب، غذا و انرژی با استفاده از فناوریهای جدید در زمینهای پایاب منابع آبی خسروشیرین از سال ۱۴۰۲ با اجرای خط انتقال از مظهر قنات آغاز شده و اکنون در مرحله نخست قرار دارد.
محمدحسین خسروی با بیان اینکه این طرح در ۲ مرحله ۳۲۰ هکتاری و ۲۵۷ هکتاری اجرا خواهد شد افزود: برای اجرای طرح، ۲۰۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ۹۰ میلیارد تومان یارانه دولتی و ۱۱۸ میلیارد تومان با مشارکت خودیاری کشاورزان تامین میشود.
وی با بیان اینکه این طرح با هدف تجمیع منابع آب زیرزمینی از جمله چهار حلقه چاه، چشمه آب سیاه و تجمیع زمینهای بهره برداران و آب بران در حال اجرا است گفت: با بهره برداری از این طرح در هر دور آبیاری (یک هفته) هزار و ۵۰۰ مترمکعب (یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر) آب با کیفیت صرفه جویی میشود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.