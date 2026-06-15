رئیس دانشگاه ایلام در نشست هیات اندیشه ورز ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه ایلام گفت: دانشگاه همزمان با تولید دانش، باید حل‌کننده مشکلات جامعه نیز باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «همایون مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام در نشست هیات اندیشه ورز ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در ایام جنگ، دانشگاه‌های استان به بهترین نحو ممکن نقش خود را هم در حوزه آموزش و هم حضور در میادین دفاع از آرمان‌های انقلاب ایفا کردند.

وی افزود: بر این باوریم دانشگاه همزمان که مسئول تولید دانش است، باید بتواند حل‌کننده مشکلات جامعه نیز باشد. تاکنون دانشگاه‌های استان توانسته‌اند در مقوله‌های مختلف خارج از دایره آموزش که به آنها محول شده، خوش بدرخشند.

مرادنژادی گفت: آموزش عالی استان ظرفیت بسیار خوبی دارد و این توانایی را دارد که اقداماتی برای حوزه‌های مختلف از جمله صنعت و تولید انجام دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با اشاره به ظرفیت‌های استان اظهار داشت: ایلام محل عبور زائران است. سالانه ۱۰ میلیون زائر از این استان تردد دارند و ایلام پذیرای هزاران مسافر و گردشگر عراقی نیز هست.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایلام یکی از قدرتمندترین دانشگاه‌های کشور است که از مقاطع کاردانی تا دکتری در این دانشگاه تربیت و تحویل جامعه می‌شود.

در این نشست اعلام شد که در استان ایلام ۳۸ هزار دانشجو و ۷۴۴ عضو هیأت علمی فعالیت می‌کنند.