به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنایع تبدیلی در استان گفت: در حال حاضر ۳۲۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش‌های شالیکوبی، خوراک دام، سردخانه و سایر بخش‌های مرتبط دارای مجوز تأسیس هستند که بیش از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

رضا شهابیان افزود: فرآوری محصولات کشاورزی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید است و جهاد کشاورزی در این زمینه نقش متولی را بر عهده دارد. مراحل مختلف از تولید ماده خام تا فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصول در این چرخه تعریف شده است.



وی با بیان اینکه ظرفیت ماده خام در شالیکوبی‌های مازندران به حدود سه میلیون تن می‌رسد، افزود: استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا در واحد‌های صنایع تبدیلی استان در دستور کار قرار دارد و این موضوع به افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات کمک می‌کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: همه مراحل صدور مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌ها پیگیری می‌شود و هیچ هزینه‌ای برای صدور مجوز از متقاضیان دریافت نمی‌شود.



شهابیان با اشاره به نیاز‌های مالی طرح‌های در دست اجرا گفت: برای تکمیل واحد‌های دارای مجوز تأسیس و پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد، حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است تا این طرح‌ها به بهره‌برداری برسند.



وی تأکید کرد: درخواست‌ها در حوزه صنایع تبدیلی باید متقاضی‌محور باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله تعاونی‌ها، می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کنند.



مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: دولت نیز در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ و اعتبارات تکلیفی، حمایت‌های لازم را برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی ارائه می‌کند.