آمار بازده بازار‌های مالی در هفته منتهی به ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار سرمایه و ابزار‌های مبتنی بر آن عملکرد بهتری در مقایسه با بسیاری از بازار‌های موازی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که صندوق‌های سهامی با ثبت میانگین بازده ۱۰.۱ درصدی در صدر قرار گرفتند. در این هفته میانگین بازده بازار سهام نیز از ۵ درصد فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی عملکرد هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس نشان می‌دهد در این دوره میانگین بازده صندوق‌های سهامی به ۱۰.۱ درصد رسید.

میانگین بازده هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز ۰.۶ درصد برآورد شد.

در همین مدت، میانگین بازده صندوق‌های مختلط به ۱.۹ درصد، میانگین بازده صندوق در صندوق‌ها ۰.۸ درصد و میانگین بازده صندوق‌های املاک و مستغلات نیز ۰.۲ درصد تخمین زده شد.

میانگین بازده بازار سهام نیز در هفته منتهی به ۲۲ خرداد به ۵.۳۵ درصد رسید.

در هفته گذشته میانگین رشد نرخ دلار بازار آزاد ارز ۱.۳۲ درصد و میانگین رشد نرخ ارز‌های دیجیتال ۵.۴ درصد بود.

در هفته گذشته، بازار فلزات گران‌بها کم‌رونق بود. در این دوره میانگین بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا با افت (۲.۶) درصدی و میانگین بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره با کاهش (۱۱.۶) درصدی مواجه شد.

در بازار فیزیکی طلا هم، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲.۳۸ درصد و هر سکه بهار آزادی ۲.۴۳ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.

در پایان معاملات هفته گذشته، میانگین بازده صندوق‌های زعفران نیز ۱.۴ درصد کاهش یافت.

در پایان هفته یاد شده، میانگین بازده صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (انرژی) به ۰.۷ درصد رسید.