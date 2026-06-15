در راستای عدالت دسترسی به خدمات درمانی طرح ملی «سلامت خانواده و نظام ارجاع» در اسدآباد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت: شهرستان اسدآباد به عنوان یکی از شهرستان‌های منتخب کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای این طرح ملی معرفی شده و از امروز اجرای رسمی آن با ۱۹ شهرستان دیگر کشور آغاز شد.

عاطفه سمائی نوروزی با اشاره به اهداف این طرح افزود: در قالب طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع، برای هر خانواده یک پزشک عمومی به عنوان پزشک خانواده تعیین می‌شود و برای هر فرد هم پرونده الکترونیک سلامت تشکیل خواهد شد.

او تصریح کرد: این اقدام زمینه‌ساز ارائه خدمات سلامت به صورت منسجم، هدفمند و مستمر بوده و موجب ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در تمامی سطوح خواهد شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت: ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و استقرار نظام ارجاع، امکان پیگیری دقیق وضعیت سلامت افراد و هماهنگی بهتر بین سطوح مختلف ارائه خدمات را فراهم می‌کند و از مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی جلوگیری خواهد کرد.

عاطفه سمائی با بیان اینکه در سطح اول خدمات، ۱۳ مرکز جامع سلامت در شهرستان فعال هستند، افزود: این مراکز به همراه پزشکان خانواده، نخستین سطح ارائه خدمات به شهروندان را بر عهده دارند و نیاز‌های اولیه سلامت مردم را پاسخ می‌دهند.

او تصریح کرد: در سطح دوم هم ۱۵ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف در شهرستان اسدآباد خدمات تخصصی مورد نیاز بیماران را ارائه می‌کنند و در صورتی که بیمار به خدمات فوق‌تخصصی و سطح سوم نیاز داشته باشد، از طریق نظام ارجاع به مراکز درمانی مرکز استان یا استان‌های همجوار معرفی خواهد شد.