به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی بورس انرژی در روز جاری میزبان عرضه‌های متعددی است. از مهم‌ترین عرضه‌های محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در رینگ داخلی براساس حجم عرضه محصول، باید به برنامه عرضه ۳هزار و ۳۰۰تن متانول شرکت آرتا انرژی، ۲هزار و ۲۰۰تن متانول شرکت پتروشیمی زاگرس، هزار و ۹۷۵تن متانول شرکت متانول کاوه، هزار و ۵۰۰تن متانول پتروشیمی بوشهر، هزار و ۵۰۰تن متانول پتروشیمی شیراز، هزار و ۵۰۰تن روغن سنگین قطرانی شرکت پالایش قطران ذغال‌سنگ، هزار تن برش سنگین پتروشیمی شازند، ۸۰۰تن متانول پتروشیمی مرجان و ۵۰۰تن متانول پتروشیمی سبلان اشاره داشت.

در این روز رینگ داخلی میزبان عرضه‌های دیگری از فرآورده‌های هیدروکربوری نیز خواهد بود. هم‌چنین همانند دو روز ابتدایی هفته، بازار برق بورس انرژی برای دوشنبه ۲۵خرداد نیز پرعرضه خواهد بود.