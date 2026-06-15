استاندار در همایش میثاق عاشورائیان وحدت مردم مومن شیعه و اهل سنت گلستان را موجب ایستادگی و پیروزی بر دشمن دانست.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، استاندار گلستان در همایش میثاق عاشورائیان در مصلی وحدت گرگان گفت: ما باید قدر شناس وحدت مردم مومن گلستان از شیعه و اهل سنت باشیم که زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران زندگی مسالمت آمیز دارند و این وحدت که امام شهید امت در دیدار مسئولان کنگره چهار هزار شهید استان گلستان ،آیت الله نور مفیدی و شورای تامین استان در سال ۱۳۹۵ فرمود : وحدت مردم گلستان برای جهان اسلام مثال زدنیست.

علی اصغر طهماسبی این وحدت و ایستادگی را مدیون آیت الله نور مفیدی ، نماینده ولی فقیه در استان و مردم و علمای شیعه و سنی گلستان و دانست.

استاندار گلستان با اشاره به حوادث و تحولات کم‌سابقه‌ای که در دولت چهاردهم رخ داد، گفت: جمهوری اسلامی ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود، با تکیه بر وحدت، انسجام ملی و رهبری حکیمانه توانست توطئه‌ها و تهاجمات دشمنان را خنثی کرده و آنان را به عقب‌نشینی وادار کند.

طهماسبی با اشاره به حوادثی که در دوران فعالیت دولت چهاردهم برای جمهوری اسلامی ایران رخ داد، در طول ۴۷ سال عمر انقلاب اسلامی بی‌سابقه بود.

وی افزود: در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، شهادت اسماعیل هنیه، جمعی از فرماندهان و شهدای جبهه مقاومت و همچنین سید حسن نصرالله، ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام بود و پس از آن نیز جمهوری اسلامی ایران هدف تهاجم و فشارهای گسترده دشمنان قرار گرفت اما ملت بزرگ ایران با تبعیت از رهبری و حفظ وحدت و همبستگی ملی، با صلابت در برابر این تهدیدها ایستاد و دشمن را به عقب راند.

استاندار گلستان با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بسیاری از قدرت‌های بزرگ جهان از مواجهه مستقیم با آمریکا هراس دارند اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم و ظرفیت‌های داخلی توانست در برابر فشارها و تهدیدهای استکبار جهانی ایستادگی کند و همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی تاکید کردند، ملت ایران مبعوث شد و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی را به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل کرد.

طهماسبی با قدردانی از نقش راهبردی رهبران انقلاب اسلامی در هدایت کشور گفت: امام راحل و رهبر شهید انقلاب، مسیر حرکت جمهوری اسلامی را با دوراندیشی و حکمت ترسیم کردند و مردم نیز در ادامه این مسیر، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با ایستادگی، مقاومت و حضور آگاهانه خود، وفاداری‌ خود به آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

وی تاکید کرد: دشمن بیش از هر زمان دیگری بر جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و اختلاف‌افکنی متمرکز شده و به خوبی دریافته که ایجاد شکاف در میان جوامع اسلامی و تضعیف وحدت ملی، موثرتر از هر اقدام نظامی است.

طهماسبی ادامه داد: پایداری کشوری که در جنگ بدون رهبر و بدون فرمانده به کار خود ادامه داد و به پیروزی دست یافته، شایسته تحسین است. انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی حسینی به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی با تدبیر مجلس خبرگان رهبری انجام شد و روا نیست که برخی با طرح ادعاهای نادرست، چنین القا کنند که رهبری تحت فشار مجبور به پذیرش صلح با آمریکا شده و به طور قطع طرح چنین مباحثی در تریبون‌های عمومی به مصلحت کشور نیست.

وی با تاکید بر نقش روحانیون در جهاد تبیین گفت: علما و روحانیون به‌ویژه در ایام ماه محرم باید با روشنگری، بصیرت‌افزایی و مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن، اجازه ندهند دشمن از شکاف‌های اجتماعی بهره‌برداری کند و همه مسوولان عالی‌رتبه نظام در سایه رهبری و در مسیر خدمت به مردم به فعالیت خود ادامه می‌دهند.