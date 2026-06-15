سید عباس عراقچی و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن ظهر امروز دوشنبه در گفتگوی تلفنی درباره مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح مهم‌ترین بند‌های این تفاهم‌نامه برای همتای ژاپنی خود، ابراز امیدواری کرد که اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد.

وزیر امور خارجه ژاپن نیز ضمن استقبال از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، آن را گامی مهم در مسیر حل‌وفصل بحران‌های منطقه‌ای توصیف کرد و بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن تأکید نمود.

طرفین همچنین بر ضرورت استمرار تماس‌ها و رایزنی‌های نزدیک دو کشور در خصوص همکاری‌های آینده در موضوع تنگه هرمز تاکید کردند.