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سید عباس عراقچی و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن ظهر امروز دوشنبه در گفتگوی تلفنی درباره مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهمنامه اسلامآباد گفتوگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح مهمترین بندهای این تفاهمنامه برای همتای ژاپنی خود، ابراز امیدواری کرد که اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری میان دو کشور باشد.
وزیر امور خارجه ژاپن نیز ضمن استقبال از تفاهمنامه اسلامآباد، آن را گامی مهم در مسیر حلوفصل بحرانهای منطقهای توصیف کرد و بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن تأکید نمود.
طرفین همچنین بر ضرورت استمرار تماسها و رایزنیهای نزدیک دو کشور در خصوص همکاریهای آینده در موضوع تنگه هرمز تاکید کردند.