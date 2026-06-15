برای معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری رفسنجان، برنامه‌ای دو روزه با حضور اعضای گروه سافاری از سراسر استان کرمان و نقاط مختلف کشور به میزبانی رفسنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ فرماندار ویژه رفسنجان در حاشیه این برنامه با تأکید بر اهمیت توسعه صنعت توریسم افزود: این رویداد برای شناساندن هرچه بیشتر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی شاخص شهرستان طراحی شده و حضور فعالان حوزه سافاری و گردشگری از سطح استان و کشور، فرصت مغتنمی است تا پتانسیل‌های رفسنجان در ابعاد ملی به بهترین شکل معرفی شود.

حسین رضایی افزود:شرکت‌کنندگان در این تور دو روزه، علاوه بر بازدید از آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی منطقه، در همایشی که در روستای قاسم‌آباد برگزار شد حضور یافتند.

بگفته وی در این مراسم که با محور معرفی صنعت اسب‌داری رفسنجان برگزار شد، بخش مهمی از توانمندی‌های شهرستان در حوزه پرورش اسب و مهارت سوارکاران به نمایش گذاشته شد.

شایان ذکر است این برنامه با پیامی حماسی و ملی همراه بود؛ سوارکاران منطقه با جرای رژه در میدان، ضمن نمایش اقتدار و اصالت خود، حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت و دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.