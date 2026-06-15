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مهارتآموزی کارکنان وظیفه نقش مهمی در آمادهسازی آنان برای ورود به بازار کار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در دیدار با معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، گفت: این ادارهکل و مجموعه دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارند.
الهنظر شهبخش افزود: با استفاده از ظرفیتهای آموزشی و حمایتی، زمینه مهارتآموزی، اشتغال و راهاندازی کسبوکار سربازان وظیفه را پس از پایان دوره خدمت تسهیل کنند.
سرهنگ فرهاد تیموری معاون وظیفه عمومی سیستان و بلوچستان نیز گفت: تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی بهویژه مجموعههای آموزشی و مهارتی میتواند زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر سربازان از آموزشهای تخصصی و مهارتهای کاربردی را فراهم کند.
وی همچنین بر اجرای ماده ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی تأکید کرد و گفت: بهکارگیری مشمولان غایب در دستگاههای دولتی و غیردولتی ممنوع است و رعایت این موضوع از سوی دستگاهها ضروری است