از اثر سنگ تراشی نبرد شاه و اهریمن در ورودی مجموعه جهانی تخت جمشید رونمایی شد.

رونمایی از اثر سنگ تراشی نبرد شاه و اهریمن در تخت جمشید

رونمایی از اثر سنگ تراشی نبرد شاه و اهریمن در تخت جمشید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت گفت: به مناسبت هفته صنایع دستی، مراسم رونمایی از اثر سنگ تراشی نبرد شاه و اهریمن که با الهام از مفاهیم اساطیری خلق شده است، برگزار شد.

نجفی افزود: در این مراسم بر نقش مؤثر هنرمندان در پاسداری از هویت فرهنگی و انتقال ارزش‌های تاریخی و هنری به نسل‌های آینده تاکید شد.

نقش برجسته «نبرد شاه و اهریمن» یکی از آثار جالب‌توجه در تخت جمشید است که در پلکان شرقی کاخ صد ستون (کاخ آپادانا) قرار دارد و تصویری از نبرد میان یک شاه (که اغلب نماد پادشاه ایران باستان است) و موجودی اهریمنی یا جانوری غول‌پیکر را به تصویر می‌کشد.

مهم‌ترین جنبه این اثر، نمادگرایی آن است. باور عمومی بر این است که این نقش، پیروزی نظم و روشنایی (نماد شاه و ایران) بر تاریکی و آشوب (نماد اهریمن یا نیرو‌های مخرب) را نشان می‌دهد.

این نقش برجسته به سبک هنر هخامنشی تراشیده شده و دارای دقت و ظرافت خاصی در جزئیات است.

این اثر علاوه بر ارزش هنری، از منظر تاریخی و فرهنگی نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا دیدگاه شاهان هخامنشی نسبت به جایگاه خود در جهان و وظایفشان را بازتاب می‌دهد.