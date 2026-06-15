به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما تیم ملی فوتبال کشورمان بامداد فردا (سه‌شنبه) در نخستین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی به مصاف نیوزیلند می‌رود در همین رابطه سایت rotowire نوشت: ایران باید این بازی را ببرد.

این رسانه آماری نیوزیلند را "آسان‌ترین" رقیب ایران در مرحله گروهی جام جهانی توصیف کرد.

پیش از این هم سایت اوپتا بخت پیروزی ایران مقابل نیوزیلند را ۵۳ درصد پیش بینی کرده بود.

سایت racingpost می‌نویسد که ایران تیم منظم‌تر و با تجربه بیشتری در جام جهانی است و بازیکنانی مثل مهدی طارمی را در اختیار دارد و به دنبال آغازی خوب در جام جهانی است.

این رسانه ادامه داد: تمام پایگاه های آماری ایران را با حداقل اختلاف یک گل برنده یا با نتیجه ۲ بر صفر پیروز این بازی معرفی کردند.