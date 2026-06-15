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رئیس اداره راهداری مشهد گفت: یک میلیون تومان جریمه برای متجاوزان به حریم جادهها بازدارنده نیست.
-به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان مشهد گفت: جریمه ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریالی برای بساط کنندگان و فروشندگان حاشیه جادهها که به حریم قانونی جادههای پرتردد و اصلی مشهد تجاوز میکنند؛ بازدارنده نیست.
سعید محمودزاده افزود: آنها حاضرند بیشتر هم پرداخت کنند تا به فعالیت غیرقانونی خود در حریم راهها ادامه دهند. از طرفی توقیف چند روزه خودروهای این افراد نیز آنها را از ادامه حضور غیرقانونی در حاشیه راهها، باز نمیدارد.
وی ادامه داد: متاسفانه علاوه بر این که تجاوز به حریم جاده باعث بروز مشکلات ترافیکی میشود، بارها شاهد بودهایم خریداران کالای این بساط کنندگان به واسطه کم فروشی، گران فروشی یا اقدامات سوء دیگر از طریق کارت خوان برای شکایت به راهداری، مراجعه کردهاند.
محمودزاده افزود: این در حالی است که راهداری فقط میتواند به متخلفان اخطار دهد نه این که مانند واحد سد معبر شهرداریها به عنوان ضابط قضایی با متخلفان برخورد کرده و احیانا خودرو آنان را به پارکینگ منتقل یا تخلفاتشان را پیگیری کند.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان مشهد گفت: به عنوان نمونه فقط طی خرداد ماه در بازرسی از معابر شهرستان، حدود ۸۰ اخطار صادر و شماره پلاک این تعداد خودرو برای توقیف به دادسرا ارسال شده، در مواردی نیز دستگاههای کارتخوان متجاوزان به حریم راهها جمع آوری و به دادسرا تحویل شد.
محمودزاده افزود: البته گاهی راهداران به همراه نمایندگان دادستان و یا افرادی که به عنوان ضابط قضایی، حکم دارند، حین برخورد با خودروهای بساط کننده در حاشیه راه حضور دارند و در لحظه حکم توقیف خودرو را صادر میکنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر هر روز صبح ماموران راهداری با خودروهای بساط کننده در مسیر جاده چناران (از باغون آباد تا سه راه فردوسی) برخورد کرده و به آنان اخطار میدهند، این اقدام گاهی با همراهی واحد رفع سد معبر شهرداری مشهد (همراه با ضابط قضایی) انجام میشود، اما پس از پایان ساعت اداری عملا خودروهای بساطی به حاشیه جاده باز میگردند.
محمودزاده افزود: حتی در حاشیه آزادراه مشهد-باغچه نیز با خودرو فروشندگان بین راهی مواجه هستیم و البته مواجهه ذکر شده در این مسیر با برخی درگیریهای مختص این منطقه همراه است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان مشهد خاطر نشان کرد: مساله جانمایی مکانی برای ساماندهی فروشندگان حاشیه راه در هر یک از این مسیرها با چالشهایی مانند فقدان زمین مناسب، تملک آستان قدس رضوی و اجاره بالای زمین و عدم تمکین فروشندگان برای استقرار در مکانهای ذکر شده رو به رو است که میطلبد نهادهای مرتبط و متولی در این خصوص، همراهی کنند.