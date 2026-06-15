به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهادکشاورزی شهرستان آمل، از اجرای رزمایش جهادی واکسیناسیون رایگان دام سبک در منطقه قاضی مزرع روستای آب‌اسک بخش لاریجان در این شهرستان خبر داد.



هادی‌زاده با اشاره به واکسیناسیون بیش از۸۰۰ رأس دام در این رزمایش گفت: این طرح با هدف حفظ سلامت دام و جلوگیری از شیوع بیماری‌های دامی در منطقه اجرا شد و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت همکاری دامداران در اجرای موفق این طرح، افزود: واکسیناسیون به موقع دام‌ها، علاوه بر حفظ سلامت آنها، از بروز خسارات اقتصادی ناشی از بیماری‌های دامی نیز جلوگیری می‌کند.

در این رزمایش، ۸۰۰ رأس دام سبک به صورت رایگان علیه بیماری بروسلوز واکسینه شدند.