فراخوان رویداد‌ ملی همکاری و سرمایه‌گذاری «پالیز» با محوریت حمایت از محصولات و خدمات نوآورانه قرآنی، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مرکز نوآوری آلاء، صندوق پژوهش و فناوری سپهر و مجموعه «زندگی با آیه‌ها» با همکاری شبکه نوآوری دینی، فراخوان نخستین دوره رویداد‌های همکاری و سرمایه‌گذاری «پالیز» را با محوریت حمایت از محصولات و خدمات نوآورانه قرآنی منتشر کردند.

این فراخوان با هدف شناسایی، حمایت و توسعه ایده‌ها، محصولات و خدمات نوآورانه در حوزه قرآن کریم و صنایع فرهنگی قرآنی برگزار می‌شود و از گروه‌های نوآور، صاحبان ایده، فعالان فناور و مجموعه‌های دارای محصولات و خدمات قرآنی دعوت شده است تا در این رویداد ملی شرکت کنند.

براساس اعلام برگزارکنندگان، طرح‌ها و محصولات پذیرفته‌شده پس از ارزیابی تخصصی، امکان ورود به فرآیند سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌ها و صنایع فرهنگی قرآنی را خواهند داشت.

همچنین سرمایه‌گذاری مشارکتی، بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه و دریافت خدمات اختصاصی توسعه کسب‌وکار از دیگر امتیازات پیش‌بینی‌شده برای گروه‌های منتخب این رویداد است.

برگزارکنندگان این فراخوان، حمایت از زیست‌بوم نوآوری قرآنی، تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه و تقویت اقتصاد فرهنگی مبتنی بر آموزه‌های قرآن را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد عنوان کرده‌اند.

مهلت ثبت‌نام و ارسال درخواست برای حضور در نخستین دوره رویداد‌های همکاری و سرمایه‌گذاری «پالیز» تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به صفحه اختصاصی فراخوان در وب‌سایت مرکز نوآوری آلاء www.aalaa.ir مراجعه کنند.