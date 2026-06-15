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رییس هیات شمشیربازی استان اردبیل گفت: امیرحسین موشحیعصر، شمشیرباز برجسته اسلحه اپه با درخشش در رقابتهای انتخابی تیم ملی، جواز حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن را دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل هادی صباغی افزود: این ورزشکار در پایان رقابتهای فشرده انتخابی تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه با قرار گرفتن در بین ۲ بازیکن برتر کشور موفق شد سهمیه ارزشمند بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن را به دست آورد.
وی بیان کرد: موشحی عصر چهار سال پیش نیز جواز حضور در بازیهای آسیایی چین را کسب کرد، اما به دلیل مخالفت کمیته فنی کمیته ملی المپیک با اعزام اسلحه اپه، از حضور در این رویداد مهم بازماند.
رییس هیات شمشیربازی استان اردبیل با اشاره به حضور امیررضا کنعانی دیگر ورزشکار استان در بازیهای آسیایی اندونزی، اضافه کرد: امیرحسین موشحی عصر دومین اپهایست تاریخ اردبیل است که افتخار حضور در المپیک آسیایی را کسب میکند.
صباغی ادامه داد: شمشیربازی اردبیل با دارا بودن سه نماینده در جمع ۱۰ بازیکن برتر رنکینگ بزرگسالان کشور شامل امیرحسین موشحیعصر، احمدرضا کنعانی و محمدرضا وثوقی در واقع قطب اصلی اسلحه اپه ایران محسوب میشود.
وی با اشاره به برنامهریزی دقیق و استعداد بالای ورزشکاران منطقه، گفت: این رشته مهیج در استان اردبیل طرفداران زیادی دارد و فعالیتهای ورزشکاران و شمشیربازان در رقابتهای استانی نیز بسیار چشمگیر است.