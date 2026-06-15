به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ دبیر جشنواره و رئیس اداره ارتباطات بین‌الملل شهرداری شیراز، با اشاره به اهداف این رویداد گفت: نخستین جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان با عنوان «رنگ بهشت» با مشارکت هنرمندان ۲۶ شهر جهان و دریافت ۴۸۲ اثر، با هدف معرفی میراث تاریخی شیراز و تقویت دیپلماسی فرهنگی از طریق زبان مشترک هنر در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران آغاز به کار کرد.

جشنواره «رنگ بهشت» فرصتی فراهم کرد تا کودکان کشور‌های مختلف، برداشت خود را از تاریخ، بنا‌ها و باغ‌های دلگشای شیراز به تصویر بکشند و در مقابل، هویت فرهنگی شهر خود را نیز به ایرانیان معرفی کنند.

هاشم مظاهری‌زاده افزود: این جشنواره با هدف تثبیت جایگاه بین‌المللی شیراز و ایجاد تعاملی مستقیم میان کودکان ایرانی و خارجی اجرا شده است.

مظاهری‌زاده با بیان اینکه آثار ارسالی از کشور‌هایی نظیر ژاپن، چین، روسیه، ترکیه، اسلوونی و صربستان دریافت شده است، تأکید کرد: با وجود برخی محدودیت‌های ارتباطی در بازه زمانی فراخوان، شاهد تنوع جغرافیایی و فرهنگی بی‌نظیری بودیم که نشان‌دهنده اهمیت این رویداد در سطح بین‌المللی است.

این جشنواره در دو بخش اصلی «رنگ بهشت شیراز» و «شهر من، میراث من» برگزار شده است.

به گفته دبیر جشنواره، تمرکز اصلی بر این است که هنر به زبانی مشترک تبدیل شود تا فاصله‌های جغرافیایی را از میان برداشته و چهره اصیل تمدنی شیراز را برای جهانیان بازتعریف کند.