نمایش عروسکی «درخت گیلاس» به نویسندگی شراره طیار و محمدحسین حبیبی و کارگردانی شراره طیار که با اقتباس از کتاب محبوب «چرا؟ چرا؟ چرا؟» نوشته کلر ژوبرت تولید شده، در تالار هنر میزبان مخاطبان کودک و نوجوان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، «درخت گیلاس» که به سفارش خانه نمایش امید حوزه هنری کودک و نوجوان بازتولید شده، تلاش دارد با بیانی تمثیلی و متناسب با جهان ذهنی کودکان، مفاهیمی، چون آزادگی، ایستادگی در برابر ظلم و ظلم‌ستیزی را برای کودکان و نوجوانان روایت کند.

این نمایش هر روز از «سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵» ساعت ۱۸:۱۵ در «تالار هنر» به روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به تارنمای تیوال مراجعه کنند.