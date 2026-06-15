به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی مجیدی با اشاره به نقش کلیدی مدیریت محلی در پیشرفت و آبادانی روستاها اظهار کرد: توسعه پایدار روستایی بر مشارکت فعال روستاییان استوار است و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت مدیریت‌های محلی در روستاها، از ضرورت‌های تحقق این هدف به شمار می‌رود. وی افزود: دهیاری‌ها به‌عنوان نهاد مدیریت محلی، تحت نظارت مستقیم نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی روستا فعالیت می‌کنند و نقش مؤثری در ساماندهی امور روستاها و تسریع روند توسعه آن‌ها ایفا می‌کنند.

معاون استاندار لرستان در تشریح فرایند صدور مجوز تأسیس دهیاری تصریح کرد: هر روستایی که از نظر شاخص‌های جمعیتی و سایر معیارهای تعیین‌شده واجد شرایط باشد، شورای اسلامی روستا به نمایندگی از اهالی می‌تواند برای تأسیس دهیاری اعلام آمادگی کرده و درخواست خود را ارائه دهد.

مجیدی با اشاره به صدور مجوز ۲۵ دهیاری برای روستاهای استان گفت: پیش‌ازاین، استان لرستان ۱۵۲۴ دهیاری فعال داشته است با احتساب ۲۵ دهیاری جدید، هم‌اکنون تعداد دهیاری‌های استان به یک هزار و ۵۴۹ دهیاری افزایش‌یافته که این امر نقش مهمی در تقویت مدیریت محلی، افزایش مشارکت مردمی و تسریع روند توسعه و عمران روستاها دارد.