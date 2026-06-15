به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد سبحانی در نشست بررسی و پیگیری روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، صدور اسناد اراضی زراعی و قانون الحاق به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهر‌های زیر ۲۵هزار نفر، اظهار کرد: برای ۲۶۷هزار هکتار دیگر نیز فرآیند صدور سند در دست اقدام است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال جاری نیز برای ۵۰هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان، با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت صادر خواهد شد و در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، تحقق صددرصدی صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی استان در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم استان بر پایه کشاورزی استوار است، اخذ سند مالکیت برای اراضی کشاورزی را امری ضروری دانست و تأکید کرد: تثبیت مالکیت اراضی ضمن صیانت از حقوق بهره‌برداران، زمینه کاهش اختلافات ملکی و تسهیل ارائه خدمات را فراهم می‌کند.

سبحانی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف و اخذ اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار اهتمام جدی تمامی دستگاه‌ها در این زمینه شد.

وی با اشاره به نقش مهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی، بر همکاری و هماهنگی بیشتر این نهاد‌ها در اجرای دقیق قوانین و مقررات مرتبط با ثبت رسمی اموال غیرمنقول و ساماندهی اراضی تأکید کرد.