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ملیپوش مشهدی تیم ملی بوکس ایران در وزن ۶۵ کیلوگرم، رقابتهای جام جهانی گویانگ را از دور دوم آغاز خواهد کرد.
-به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرحله جدید رقابتهای جام جهانی بوکس از امروز به میزبانی شهر گویانگ کرهجنوبی آغاز میشود و علی حبیبینژاد، نماینده خراسان رضوی در ترکیب تیم ملی ایران، یکی از بوکسورهای حاضر در این مسابقات خواهد بود.
بر اساس قرعهکشی انجامشده، حبیبینژاد در دور نخست استراحت دارد و در نخستین مبارزه خود به مصاف برنده دیدار نمایندگان مکزیک و سنگاپور خواهد رفت. این قرعه میتواند فرصت مناسبی برای ملیپوش مشهدی باشد تا با شناخت بیشتری از رقبای احتمالی، کار خود را در جدول مسابقات، آغاز کند.
حبیبینژاد که در سالهای اخیر از چهرههای ثابت اردوهای تیم ملی بوده، امیدوار است با ارائه عملکردی موفق در این رویداد، جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی تثبیت کند. او پیش از این نیز در میادین بینالمللی تجربه حضور داشته و یکی از امیدهای بوکس ایران در وزن ۶۵ کیلوگرم به شمار میرود.
تیم ملی ایران در این دوره از رقابتها با هشت نماینده در بخش مردان و زنان شرکت کرده است و چشم به کسب نتایج مطلوب در یکی از معتبرترین رویدادهای جهانی دارد.