معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش اعلام کرد: دیدار فوتبال تیم ملی ایران و نیوزیلند برای علاقمندان در سالن چندمنظوره المپیک نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: تماشای دیدار تیم ملی فوتبال ایران با نیوزیلند از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ ساعت: ۴:۳۰ صبح در سالن چندمنظوره المپیک نمایش داده می‌شود.

ساکنان کیش می‌توانند برای تماشای این رقابت در فضایی صمیمی و پرهیجان، حامی ملی‌پوشان ایران باشند.

معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: شرکت کنندگان در این مراسم از مصرف هرگونه دخانیات در سالن خودداری کنید.

از آوردن بطری آب معدنی به داخل سالن خودداری کنند.

حاضران در سالن همراه خود یک پلاستیک کوچک داشته باشید تا زباله‌هایی مانند پوست تخمه، روکش کیک و تنقلات، لیوان یک‌بار مصرف و سایر پسماند‌ها را در آن جمع‌آوری کرده و در حفظ نظافت مجموعه با ما همکاری داشته باشند.