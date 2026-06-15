مدیرکل پست استان خوزستان از قبول و توزیع بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله پستی در سطح استان در دوماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

قبول و توزیع بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله پستی در خوزستان

قبول و توزیع بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله پستی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله با اشاره به گستردگی خدمات پستی در استان اظهار داشت: در دوماهه امسال، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله شامل انواع امانات، بسته‌ها، مرسولات سفارشی و اقلام مرتبط با تجارت الکترونیک در شبکه پستی استان قبول، پردازش و توزیع شده است.

وی افزود: افزایش حجم مبادلات الکترونیکی و توسعه خدمات غیرحضوری، موجب رشد تقاضا برای خدمات پستی شده و شبکه پستی استان خوزستان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فنی و عملیاتی، پاسخگوی این نیاز‌ها بوده است.

حموله با تأکید بر اهمیت کیفیت خدمات بیان کرد: ارتقای شاخص‌های کیفی، کاهش زمان سیر مرسولات، افزایش دقت در رهگیری و توزیع و همچنین توسعه خدمات هوشمند از مهم‌ترین برنامه‌های پست استان در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان است.

مدیرکل پست خوزستان ادامه داد: شرکت ملی پست به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره لجستیک کشور، نقش مهمی در تسهیل تبادلات اقتصادی، حمایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی و ارائه خدمات دولت الکترونیک ایفا می‌کند و پست خوزستان نیز در همین راستا برنامه‌های توسعه‌ای خود را دنبال می‌کند.

وی در پایان بر استمرار بهبود فرآیند‌های عملیاتی، توسعه زیرساخت‌های پستی و ارتقای سطح خدمات در سراسراستان تاکید کرد.