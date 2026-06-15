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برداشت نوبرانه رطب آل مهتری، از نخلستانهای شهرستان میناب در هرمزگان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان میناب پیش بینی کرد امسال ۶۰ هزار تن محصول از ۱۲ هزار و ششصد هکتار سطح زیرکشت نخیلات شهرستان میناب برداشت شود.
اسلام بهرامی افزود: سه هزار و ۵۰۰ هکتار از نخلستانها، به کشت آل مهتری اختصاص دارد.
وی گفت: شهرستان میناب نخستین منطقه کشور در برداشت رطب نوبرانه است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان میناب گفت: به علت بارشهای خوب سال گذشته تولید خرما در این شهرستان ۱۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
بهرامی افزود:پس از رطب آل مهتری، نگار، کلک سرخ، مرداسنگ، برهی و خاصویی به بازار میآید.
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مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان هم گفت: امسال ۱۹۶ هزار تن خرما از ۳۸ هزار هکتار نخلستانهای هرمزگان برداشت میشود.
محمدرضا شیخ زاده افزود: برداشت خرما در هرمزگان با رقم پیارم که از ارقام مرغوب استان است، در آبان ماه به پایان میرسد.
هرمزگان رتبه سوم تولید خرما را در کشور دارد.