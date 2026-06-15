به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

«خبر درگذشت استاد بهروز رضوی، صدای زیبا و ماندگار کشورمان، موجب اندوه و دریغ شد.

در روزگاری که صدا‌ها بسیارند، اما ماندگاری اندک است، زنده‌یاد بهروز رضوی صدایی بود که در جان مردم نشست. پشت آن طنین دلنشین، سال‌ها انس با ادبیات، دقت در زبان فارسی، احترام به مخاطب و نجابت هنرمندانه نهفته بود.

فقدان این هنرمند ارجمند، فقدان بخشی از خاطره جمعی ماست و بی‌تردید یاد و نام آن استاد ارجمند در کنار صدا‌های اصیل و ماندگار فرهنگ ایران باقی خواهد ماند.

اینجانب درگذشت این هنرمند فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگی و هنری کشور، همکاران، شاگردان و دوستداران آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان رحمت و آرامش الهی و برای بازماندگان، صبر و سلامتی خواستارم.»