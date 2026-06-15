هر گرم طلای ۱۸ عیار اکنون در بازار رشت، ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: قیمت سکه بهار آزادی و طلای هجده عیار هم اکنون در بازار رشت به این شرح است:

قیمت تمام سکه بهار آزادی، ۱۶۸ میلیون تومان - ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت نیم سکه بهار آزادی، ۸۸ میلیون تومان - ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۴۹ میلیون تومان - ۵۰۰ هزار تومان

و قیمت هر گرم طلای هجده عیار، ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان - ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان