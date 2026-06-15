به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، هفتمین اجلاسیه نماز دانش‌آموزی استان خوزستان با حضور مسئولان استان، مدیران آموزش و پرورش، ائمه جمعه، فرهنگیان و فعالان حوزه اقامه نماز در اهواز برگزار شد.

در آیین معرفی و تجلیل از برگزیدگان و فعالان حوزه نماز، آموزش و پرورش آبادان با حضوری درخشان و کسب چندین عنوان برتر استانی، موفق شد جایگاه شایسته‌ای را در میان مناطق و شهرستان‌های استان به خود اختصاص دهد.

بر اساس اعلام هیئت داوران این اجلاسیه، برگزیدگان آموزش و پرورش آبادان در بخش‌های مختلف معرفی شدند:

مجید درویشی – رئیس اداره آموزش و پرورش برتر

حجت‌الاسلام غبیشاوی – امام جمعه برتر

داود بچاری‌زاده – معاون پرورشی برتر

سید علی محسنی – امام جماعت برتر

زهرا حزبه – امام جماعت برتر

مرضیه علایی – مدیر مدرسه برتر

حسن کرامت – کارشناس برتر قرآن، عترت و نماز

مجید درویشی رئیس اداره آموزش و پرورش گفت: این موفقیت ارزشمند، حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، تلاش مستمر و همکاری مجموعه فرهنگیان، مدیران مدارس، معاونان پرورشی، ائمه جماعات و فعالان حوزه نماز در آموزش و پرورش آبادان است که در راستای ترویج فرهنگ نورانی نماز در بین دانش‌آموزان گام‌های مؤثری برداشته‌اند.