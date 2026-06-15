وزیر آموزش‌وپرورش گفت: فرهنگ ایثار و شهادت مهم‌ترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و ملت ایران با تکیه بر همین سرمایه معنوی، از سخت‌ترین آزمون‌ها و توطئه‌های دشمنان عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در دومین اجلاسیه ۱۶۴ شهید شهرستان زیرکوه که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی و معنوی، اظهار کرد: توفیق حضور در جمع مردم مؤمن و شهیدپرور این منطقه و خانواده‌های معزز شهدا، افتخاری بزرگ است و همه ما وظیفه داریم در مسیر پاسداری از آرمان‌های والای شهدا گام برداریم.

وی با اشاره به فرمایش ماندگار رهبر شهید مبنی بر اینکه «زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست»، افزود: این تأکید نشان می‌دهد که گرامیداشت شهدا تنها یادآوری خاطرات گذشته نیست، بلکه ترویج و توسعه یک فرهنگ الهی و تمدن‌ساز است؛ فرهنگی که بر پایه ایمان به خدا، توکل، مجاهدت در راه حق، ولایت‌پذیری، ساده‌زیستی، اقامه نماز، عشق به وطن و دفاع از ارزش‌های اسلامی بنا شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که شهادت والاترین جایگاه برای یک انسان در مکتب اسلام است، خاطرنشان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم مقام شهدا را در جایگاهی رفیع قرار داده و شهادت را اوج بندگی و اخلاص معرفی کرده است. به همین دلیل، شهدا نه‌تنها سرمایه‌های معنوی ملت ایران، بلکه چراغ راه نسل‌های آینده هستند.

کاظمی فرهنگ ایثار و شهادت را مهم‌ترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: هر کشوری برای اقتدار خود بر مؤلفه‌هایی تکیه دارد، اما آنچه جمهوری اسلامی ایران را در برابر تهدیدها، فشار‌ها و دشمنی‌ها مقاوم ساخته، فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت است؛ فرهنگی که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی همواره عامل عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران بوده است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف باور‌ها و ارزش‌های دینی و انقلابی ملت ایران، گفت: دشمنان به خوبی دریافته‌اند که ریشه اقتدار جمهوری اسلامی در ایمان مردم، وحدت ملی و فرهنگ ایثار و شهادت نهفته است؛ از همین رو تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزار‌های رسانه‌ای، جنگ شناختی و عملیات روانی، این سرمایه عظیم را هدف قرار دهند.

وزیر آموزش‌وپرورش بر ضرورت هوشیاری جامعه در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام ملی، تقویت امید اجتماعی و توجه به ارزش‌هایی هستیم که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند. هرگونه صدای اختلاف و تفرقه، در شرایط حساس کنونی، خواسته دشمنان ملت ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و همدلی مردم و مسئولان را از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور در عبور از بحران‌ها دانست و اظهار کرد: ملت ایران بار‌ها نشان داده است که در بزنگاه‌های تاریخی با تکیه بر ایمان، بصیرت و روحیه ایثار، در کنار یکدیگر ایستاده و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند.

کاظمی در پایان با تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان و نوجوانان امروز، ادامه‌دهندگان راه شهدا هستند و نظام تعلیم و تربیت وظیفه دارد این میراث ارزشمند را با زبان روز و شیوه‌های اثرگذار به نسل آینده منتقل کند تا پرچم عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی همواره برافراشته بماند.