معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: با اجرای سیاست بازپیوند کودکان به خانواده، تعداد کودکان حاضر در شیرخوارگاه‌ها از حدود ۹۵۰۰ نفر به ۵۲۰۰ نفر کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ نشست سیدحسن موسوی‌چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با معاونان سلامت اجتماعی استان‌های گلستان، قزوین، کرمانشاه، اصفهان و اردبیل برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله پراکندگی پرونده‌ها در مراکز مثبت زندگی، ضرورت بازگشت برخی مأموریت‌ها به دفتر زنان، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در مراکز شبه‌خانواده و همچنین اصلاح ساختار و فرآیند‌های خدمت‌رسانی بررسی شد.

مهین سرگزی، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان گلستان، با اشاره به انتقال بخشی از فعالیت‌های حوزه زنان به بخش توانمندسازی در زمینه مسکن و اشتغال، گفت: این جابه‌جایی موجب بروز چالش‌هایی در اجرای برنامه‌ها شده و بازگشت این مأموریت‌ها به ساختار پیشین می‌تواند به انسجام بیشتر فعالیت‌ها کمک کند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۱۵ مرکز مثبت زندگی در گرگان افزود: پراکندگی پرونده‌ها موجب کاهش اثربخشی خدمات شده و بخش عمده فعالیت این مراکز به حوزه توانبخشی اختصاص یافته است. از این‌رو، تجمیع پرونده‌های حوزه زنان و سلامت اجتماعی در مراکز تخصصی می‌تواند زمینه مداخله و پیگیری مؤثرتر را فراهم کند.

ضرورت اصلاح ساختار متناسب با مأموریت‌های بهزیستی

سیدحسن موسوی‌چلک در ادامه با تأکید بر اینکه ساختار فعلی سازمان با جایگاه بهزیستی به‌عنوان متولی سلامت اجتماعی همخوانی کامل ندارد، گفت: استقرار نظام «مدیریت مورد» یکی از راهکار‌های اساسی برای ایجاد مدیریت یکپارچه پرونده‌هاست.



به گفته وی، اجرای این نظام در بخش‌هایی از معاونت سلامت اجتماعی در سال جاری آغاز خواهد شد و اصلاح ساختار سازمانی، بازنگری فرآیند پذیرش تا ترخیص و بهبود شیوه ارائه خدمات از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو است.

سجاد میرکشاورز، معاون سلامت اجتماعی استان قزوین نیز با اشاره به تجربه راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی افزود: صدور مجوز این مراکز در مقطعی با شتاب انجام شد و لازم است در احیای کلینیک‌های مددکاری از تکرار چنین تجربه‌ای جلوگیری شود.

وی بر ضرورت آموزش تخصصی، بهره‌گیری از نیرو‌های جدید و رویکرد‌های نوین در کلینیک‌های مددکاری تأکید کرد و تعدد سامانه‌های آماری و اطلاعاتی را از چالش‌های جدی دانست. به گفته او، ایجاد یک سامانه یکپارچه اطلاعاتی می‌تواند دسترسی به آمار و داده‌ها را تسهیل کند.

قاسمی، معاون سلامت اجتماعی استان کرمانشاه، با اشاره به استقرار بسیاری از مراکز شبه‌خانواده در ساختمان‌های دولتی فرسوده، از نیاز جدی این مراکز به تعمیر و تجهیز خبر داد.

وی همچنین کمبود نیرو در شیرخوارگاه‌ها و خط مشاوره ۱۴۸۰ را از دیگر چالش‌ها عنوان کرد و خواستار تأمین کمک‌مربی برای شیرخوارگاه‌ها شد. به گفته وی، افزایش اعتبارات حمایتی برای جوانان مستقل‌شده، به‌ویژه دختران، ضروری است؛ زیرا بسیاری از آنان از شبکه حمایتی خانوادگی و حتی امکان معرفی ضامن برای دریافت تسهیلات برخوردار نیستند.

نسیم نفر، معاون سلامت اجتماعی استان اصفهان، نیز با اشاره به ظرفیت‌های محله‌محور دفتر زنان، از جمله طرح خدمات مالی خرد در روستاها، گفت: پس از تغییرات ساختاری اخیر، وضعیت ادامه اجرای این طرح‌ها مشخص نیست؛ در حالی که تسهیلگران این طرح‌ها نقش مهمی در معرفی و توسعه خدمات سازمان در مناطق روستایی داشته‌اند.

وی همچنین از کاهش سهم مراکز مشاوره دارای مجوز بهزیستی در پی صدور مجوز از سوی سایر دستگاه‌ها خبر داد.

توسعه برنامه‌های اجتماعی و افزایش بازپیوند خانوادگی

امیدوار، معاون سلامت اجتماعی استان اردبیل، با اشاره به اجرای گسترده طرح‌های جدید و توسعه اعتبارات در سال گذشته گفت: در طرح غربالگری سلامت جسمی زنان، چهار هزار مورد ارجاع ثبت شد و برای نخستین بار طرح محلات کم‌برخوردار ۲۰۲۰ دارای ردیف اعتباری مشخص شد.

وی همچنین از بازگشت تمامی فرزندان زنان سرپرست خانوار بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش خبر داد و افزود: خط ۱۴۸۰ در تمامی استان‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال شده، تیم‌های محب نیروی داوطلب جدید جذب کرده‌اند و بسیاری از مراکز مشاوره در ایام جنگ خدمات رایگان ارائه داده‌اند. همچنین با اجرای برنامه بازپیوند فرزندان با خانواده، ظرفیت خالی مراکز نگهداری افزایش یافته است.

وی در ادامه به برخی موانع حمایتی اشاره کرد و گفت: شرط قرار داشتن در دهک سوم و دریافت مستمری برای بهره‌مندی از کمک‌هزینه ودیعه مسکن، در برخی موارد با برنامه‌های بازتوانی مددجویان تداخل دارد و مانع دسترسی آنان به این حمایت می‌شود.

تقویت کلینیک‌های مددکاری بدون حذف سایر مراکز

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به فعالیت ۲۸۰ کلینیک مددکاری در قالب مراکز مثبت زندگی و کلینیک‌های مددکاری و نیز ۶۰ کلینیک مستقل، تأکید کرد: تقویت کلینیک‌های مددکاری به معنای تعطیلی سایر مراکز خدماتی نخواهد بود.

وی درباره مراکز مشاوره نیز گفت: مراکز دارای مجوز وزارت ورزش و جوانان صرفاً در حوزه ازدواج مجاز به فعالیت هستند، اما مراکز دارای مجوز سازمان بهزیستی می‌توانند در حوزه‌های ازدواج، خانواده و سایر خدمات مشاوره‌ای فعالیت کنند. همچنین مقرر شده است جلسات مشترکی میان بهزیستی، نهاد‌های مرتبط و وزارت ورزش و جوانان در استان‌ها برگزار شود تا هماهنگی بیشتری در این حوزه شکل گیرد.

موسوی‌چلک همچنین از آسیب‌شناسی ۱۷ برنامه دفاتر تخصصی در سال گذشته خبر داد و گفت: برای هر برنامه یک استان به‌عنوان دبیرخانه تعیین شده تا نتایج بررسی‌ها در بازنگری دستورالعمل‌ها مورد استفاده قرار گیرد؛ اقدامی که به واقعی‌تر و اجرایی‌تر شدن دستورالعمل‌ها کمک کرده است.

در این نشست اعلام شد که پشت‌نوبتی زنان سرپرست خانوار طی کمتر از دو سال، سه بار به صفر رسیده است. همچنین رویکرد خانواده‌محوری در مدیریت بحران‌ها نتایج مؤثری به همراه داشته و تعداد کودکان حاضر در شیرخوارگاه‌ها از حدود ۹۵۰۰ نفر به ۵۲۰۰ نفر کاهش یافته است.

در پایان نیز از برگزاری نشست مشترک با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای برنامه‌ریزی و غنی‌سازی اوقات فراغت فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی خبر داده شد.