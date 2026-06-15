

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جشنواره بین‌المللی جوانان «سیاره هنر ۲۰۲۶ (The Planet of Art ۲۰۲۶) با هدف پاسداشت نقش زنان در حفاظت و انتقال میراث فرهنگی ناملموس»، توسط فدراسیون ملی باشگاه‌های یونسکو قزاقستان و با همکاری فدراسیون جهانی باشگاه‌ها و انجمن‌های یونسکو برگزار می‌شود.

این رویداد فرهنگی و هنری که همزمان با هشتادمین سالگرد تأسیس یونسکو و چهل‌وپنجمین سالگرد فدراسیون جهانی باشگاه‌ها و انجمن‌های یونسکو برگزار خواهد شد امسال با تمرکز بر نقش زنان در حفظ و ترویج میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، از کودکان و نوجوانان سراسر جهان برای مشارکت دعوت کرده است.

این جشنواره نخستین بار در سال ۱۹۹۹ با ابتکار یونسکو در قزاقستان شکل گرفت و تاکنون بیش از ۹۰ هزار نفر از ۴۰ کشور جهان در آن مشارکت کرده‌اند. از سال ۲۰۱۸ نیز پس از ادغام بخش‌های هنری و موسیقایی فدراسیون باشگاه‌های یونسکو، این رویداد با عنوان «سیاره هنر» در قالبی جدید برگزار می‌شود.

حمایت از استعداد‌های هنری و ترویج میراث فرهنگی

هدف اصلی این پروژه، حمایت از استعداد‌های هنری کودکان و نوجوانان، گسترش اشکال مختلف خودبیانگری هنری و تقویت همکاری‌های بشردوستانه بین‌المللی از طریق معرفی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس یونسکو است.

در دوره ۲۰۲۶، توجه ویژه‌ای به نقش زنان در انتقال دانش سنتی و حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان حاملان، حافظان و انتقال‌دهندگان سنت‌های فرهنگی اختصاص یافته است. همچنین از دیگر اهداف این رویداد می‌توان به ترویج صلح و تفاهم متقابل از طریق فرهنگ و هنر، حمایت از خلاقیت کودکان و نوجوانان، فراهم کردن فرصت برابر برای مشارکت کودکان مناطق محروم و گروه‌های آسیب‌پذیر، گسترش تنوع فرهنگی، حفظ و بازتفسیر معاصر میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، تقویت گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد.

این جشنواره با حمایت کمیسیون ملی جمهوری قزاقستان و آیسسکو (ICESCO) برگزار می‌شود.

شرایط شرکت و محور‌های آثار

شرکت در این جشنواره برای تمامی کودکان و نوجوانان ۳ تا ۱۸ سال آزاد و کاملاً رایگان است و محدودیتی در تعداد آثار ارسالی از هر کشور وجود ندارد. شرکت‌کنندگان می‌توانند با هر تکنیک و در هر اندازه‌ای آثار خود را ارائه کنند.

آثار ارسالی باید به نقش زنان در حفاظت، انتقال و ترویج عناصر میراث فرهنگی ناملموس ثبت‌شده در فهرست‌های یونسکو بپردازند. موضوعاتی همچون انتقال دانش میان نسل‌ها، پایداری سنت‌های فرهنگی، تنوع فرهنگی و اهمیت زنان در حفظ میراث زنده فرهنگی از محور‌های مورد تأکید این جشنواره هستند.

سه مرحله برگزاری جشنواره

این جشنواره در سه مرحله برگزار خواهد شد:

مرحله نخست: دریافت آثار و انتخاب بین‌المللی از ۱۰ مارس تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ که مهلت ارسال آثار تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ تمدید شده است.

مرحله دوم: برگزاری فینال جشنواره در شهر آلماتی قزاقستان در سپتامبر ۲۰۲۶.

مرحله سوم: ارائه بین‌المللی آثار برگزیده در مقر یونسکو در پاریس در اکتبر ۲۰۲۶.

شرکت‌کنندگان باید آثار خود را حداکثر تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، مصادف با ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، به دبیرخانه فدراسیون ملی باشگاه‌های یونسکو قزاقستان ارسال کنند. آثار می‌توانند به صورت اصل اثر از طریق پست یا شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل ارسال شوند.

همچنین در صورت دشواری ارسال فیزیکی، امکان ارسال نسخه دیجیتال از طریق ایمیل نیز فراهم شده است. فایل‌ها باید با فرمت JPG یا JPEG و حجم ۲ تا ۱۰ مگابایت ارسال شوند. علاوه بر ارسال اثر، تکمیل فرم شرکت‌کننده به زبان انگلیسی و امضای فرم انتقال حقوق نشر اثر الزامی است.

نمایش آثار برگزیده در مقر یونسکو

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برگزیدگان دور نهایی برای حضور در برنامه‌ای آموزشی و فرهنگی به قزاقستان دعوت خواهند شد. این برنامه شامل کارگاه‌های تخصصی هنری، نشست‌های آموزشی، نمایشگاه نهایی، مراسم اهدای جوایز و رونمایی از آلبوم آثار منتخب است.

مهم‌ترین بخش جشنواره، نمایشگاه بین‌المللی آثار برگزیده در مقر یونسکو در پاریس است که در اکتبر ۲۰۲۶ و همزمان با روز جهانی میراث فرهنگی ناملموس (۱۷ اکتبر) برگزار می‌شود. این نمایشگاه فرصتی برای معرفی آثار هنرمندان جوان به جامعه جهانی و تقویت گفت‌وگوی فرهنگی میان کشور‌ها فراهم خواهد کرد.

دبیرخانه جشنواره بین‌المللی جوانان «سیاره هنر ۲۰۲۶» در فدراسیون ملی باشگاه‌های یونسکو قزاقستان مستقر است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل art.kazfuca@gmail.com یا وب‌سایت رسمی این رویداد اقدام کنند.