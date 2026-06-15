به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان آیت الله سید کاظم نورمفیدی در همایش میثاق عاشورائیان در گرگان گفت: ما باید ابعاد و پیام قیام امام حسین (ع) در روز عاشورا را به زبانی که متناسب با فرهنگ کشورهای غربی است به آنها منتقل کنیم در این شرایط دلهای بیدار جذب این پیام خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: در روز عاشورا تمام عقاید و حقایق دین و در راس آنها اصل توحید و اخلاق اسلامی تبلور پیدا کرد و رفتار عملی امام حسین (ع) در زمینه تکیه بر خداوند متعال و رفتار با دشمنان، نمایانگر بسیاری از پیام های نهفته و عیان بود.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رسالت انبیاء الهی ابلاغ فرامین الهی به مردم بود و امروز هم مبلغان رسالت خطیری بر دوش دارند چون انتقال معارف دین امری مهم و حساس است.