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استاندار هرمزگان گفت: کمیته برنامه ریزی اعزام و اسکان هرمزگانیها برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری افزود: جزئیات برنامه ریزیها و نحوه اجرای مراسم اعلام میشود.
وی گفت: با تشکیل ستاد ملی و ابلاغ برنامهها نقش استانها نیز در برگزاری این مراسم تاریخی مشخص میشود.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز گفت: کمیتهها و نهادهای مردمی نیز برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تشکیل میشود.
آیت الله عبادی زاده افزود: همزمان با مراسمهای قم، مشهد و تهران برنامههایی بصورت نمادین در استان هم برگزار میشود.
وی از همه مردم برای حضور و برگزاری هرچه باشکوهتر تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی دعوت کرد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: تصمیم برگزاری تجمعات شبانه بصورت یکپارچه در کشور گرفته میشود و در هرمزگان نیز تا زمان اعلام ستاد کشوری برای کمک به دیپلماسی در صحنه حضور داریم.