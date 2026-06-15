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نماینده «ناوگان جهانی صمود (پایداری)» در ترکیه، از آغاز فراهم کردن مقدمات برای راهاندازی ماموریت جدیدی به مقصد نوار غزه در ماههای آینده خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این ماموریت با مشارکت گسترده بینالمللی و تعداد بیشتری از کشتیها، با هدف شکستن محاصره و معطوف کردن توجه افکار عمومی جهان به اوضاع انسانی در این باریکه انجام خواهد شد.
وی همچنین از تلاشهای دیپلماتیک ترکیه برای آزادی فعالانی که در مأموریت قبلی بازداشت شده بودند، خبر داد. یک ماه پیش ارتش رژیم صهیونیستی به قایقهای «ناوگان صمود» در آبهای بینالمللی دریای مدیترانه حمله و تمامی 428 فعال حاضر در این ناوگان را بازداشت کرد.