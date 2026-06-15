آغاز فصل نشاکاری برنج در روستاهای حصار و مشمپا استان زنجان

با آغاز فصل نشاکاری برنج در روستاهای حصار و مشمپا در حاشیه رودخانه قزلاوزن، شالیزارهای این منطقه از استان زنجان حالوهوایی تازه گرفتهاند. روستای حصار و مشمپا که در ۱۳۱ کیلومتری شهر زنجان و در مجاورت قزلاوزن قرار دارند، به واسطه برخورداری از زمینهای حاصلخیز و منابع آبی مناسب، یکی از نقاط مستعد کشت برنج در این منطقه به شمار میروند. کشاورزان حصار و مشمپا در سالهای اخیر با تغییر روش کشت برنج به شیوه نشایی، علاوه بر افزایش کیفیت و عملکرد محصول، گامی مهم در مدیریت مصرف آب برداشتهاند. از مجموع هزار و ۸۰۰ هکتار شالیزار این منطقه، حدود ۵۰۰ هکتار به روش نشایی کشت میشود؛ روشی که این روزها در قاب شالیزارهای سرسبز حاشیه قزلاوزن، جلوهای از تلاش کشاورزان و سازگاری کشاورزی با شرایط کمآبی را به نمایش گذاشته است.
عکاس :محمد رضاخانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - ۱۲:۴۱