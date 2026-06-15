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دومین نشست شورای راهبری طرح جامع گنبدکاووس با محوریت بررسی روند پیشرفت این سند توسعهای و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای تکمیل هرچه سریعتر آن برگزار شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، دومین جلسه شورای راهبری طرح جامع شهر گنبدکاووس با حضور مسئولان استانی و شهری برگزار و آخرین روند تهیه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، اعضای شورا درباره نیازهای توسعه شهری، مسائل کالبدی و چشمانداز آینده گنبدکاووس تبادل نظر کردند.
حاضران همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تسریع در تکمیل طرح جامع شهر تأکید کردند.
طرح جامع گنبدکاووس به عنوان سند راهبردی توسعه شهری، نقش مهمی در هدایت برنامههای عمرانی و پاسخگویی به نیازهای آتی شهر خواهد داشت.