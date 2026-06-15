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سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان درباره تفاهمنامه میان ایران و آمریکا گفتگو کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتوگو، همتای عربستانی خود را در جریان مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهمنامه اسلام آباد قرار داد.
عراقچی با اشاره به مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای حسن اجرای بندهای تفاهم، بر ضرورت توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با قدردانی از نقش عربستان سعودی در روند دیپلماتیک جاری با هدف خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تقویت ثبات و امنیت منطقهای، بر اهمیت تداوم این روند تأکید کرد.
طرفین همچنین بر ادامه رایزنیهای نزدیک و همکاریهای دیپلماتیک میان تهران و ریاض در خصوص تحولات منطقهای و ضرورت تقویت تلاشها برای برقراری صلح در منطقه تأکید کردند.