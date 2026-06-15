رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد از شناسایی و تشکیل پرونده برای ۵ نفر از عاملان سوزاندن بقایای گیاهی طی گشت و کنترل در مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، محمد قویدل در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های گشت و کنترل و با هدف جلوگیری از سوزاندن بقایای گندم و کلش ماموران یگان حفاظت طی بازدید‌های میدانی، با پنج نفر از متخلفین برخورد قانونی کردند.

وی با بیان اینکه اشاره به اینکه سطح تخلف صورت‌گرفته جمعاً هشت هکتار بوده است، گفت: در این زمینه با تشکیل پرونده برای متخلفان موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد بیان کرد: سوزاندن بقایای کشاورزی علاوه بر آلودگی هوا، موجب آسیب به خاک، کاهش حاصلخیزی زمین و تهدید تنوع زیستی می‌شود و با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

قویدل ادامه داد:از کشاورزان و بهره‌برداران تقاضا داریم به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از بروز خسارات زیست‌محیطی، از سوزاندن بقایای مزارع خودداری کرده و نسبت به مدیریت صحیح پسماند‌های کشاورزی اقدام کنند.