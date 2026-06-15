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همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، پویش اطعام و احسان حسینی از فردا در هرمزگان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: در این پویش با راه اندازی آشپزخانههای اطعام حسینی، غذای گرم نذری پخت و بین خانوادههای نیازمند و ایتام توزیع میشود.
حمید باسره افزود:کمکهای مردمی و خیران نیز به صورت بستههای غذایی برای تامین معیشت خانوادههای ایتام و نیازمند جمع آوری میشود.
وی گفت: مردم میتوانند با کد دستوری #۰۷۶*۸۸۷۷* و یا واریز نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۲۲۲ به نام پویش اطعام و احسان حسینی و با اهدا و همافزایی نذورات خود در این پویش مشارکت کنند.