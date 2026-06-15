رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: دغدغه‌ها و مطالبات بیمه‌ای مردم در نشست امروز کمیسیون با صنعت بیمه مطرح و مقرر شد مسئولان بیمه مرکزی موضوعات مطرح شده را به‌صورت مکتوب پاسخ دهند تا کمیسیون بتواند روند اصلاح، پیگیری و اجرای تعهدات را رصد کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسینعلی شهریاری، در تشریح نشست مشترک امروز (دوشنبه، ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با مدیرکل بیمه مرکزی و مدیران ارشد صنعت بیمه، گفت: امروز فرصتی فراهم شد تا به همراه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در بیمه مرکزی حضور پیدا کنیم و دغدغه‌ها، مطالبات و مشکلاتی را که نمایندگان مردم در حوزه‌های انتخابیه به‌ویژه در حوزه بیمه با آن مواجه هستند، به‌صورت مستقیم با مسئولان این مجموعه مطرح کنیم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مراجعات مردمی به نمایندگان مجلس مربوط به مشکلات بیمه‌ای در حوزه بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، پرداخت خسارت‌ها و نحوه عرضه خدمات است و در این نشست تلاش شد این مسائل به‌صورت شفاف مطرح و دیدگاه‌ها و توضیحات مسئولان بیمه مرکزی نیز شنیده شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن قدردانی از عملکرد بیمه مرکزی و مجموعه‌های فعال در صنعت بیمه کشور، گفت: از بیمه مرکزی و نیرو‌هایی که در سازمان‌های بیمه‌گر فعالیت می‌کنند تشکر می‌کنیم چرا که در شرایط سخت و دوران دفاع مقدس ۸ ساله، ۱۲ و ۴۰ روزه و بحران‌های مختلف، توانستند خدمات قابل توجهی به مردم ارائه کنند و بر اساس گزارش ارائه‌شده، در دوره ۴۰ روزه اخیر حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب پرداخت خسارت و ارائه خدمات به مردم اختصاص یافته است.

شهریاری ادامه داد: البته در کنار این اقدامات، همچنان دغدغه‌ها و مشکلات جدی در حوزه بیمه وجود دارد و مقرر شد موضوعاتی که از سوی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شده، به‌صورت مکتوب از سوی مسئولان بیمه مرکزی پاسخ داده شود تا کمیسیون بتواند روند اصلاح، پیگیری و اجرای تعهدات را به‌صورت مستمر رصد کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به گروه‌های خاص ادامه داد: امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که به‌ویژه جامعه ایثارگر، خانواده‌های معظم شهدا و بازنشستگان که امروز با دغدغه‌های متعدد در حوزه بیمه‌های تکمیلی مواجه هستند و مراجعات فراوانی نیز به نمایندگان مجلس دارند، بتوانند بخش مهمی از مشکلات خود را پشت سر بگذارند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس تصریح کرد: ما وظیفه داریم قدردان جامعه ایثارگر کشور باشیم؛ جامعه‌ای که چه در دوران دفاع مقدس و چه در مقاطع مختلف کشور از جمله شرایط دشوار اخیر، تا پای جان برای کشور ایستادگی کرده‌اند و باید با تقویت خدمات و کاهش دغدغه‌های بیمه‌ای، بخشی از زحمات و ایثار آنان را جبران کنیم.