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مستند «پوتین های زنانه» و «حالا من هم از جنگ قصه دارم» در سینما مهر کوهسنگی مشهد بر روی پرده رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارگردان مستند پوتین های زنانه گفت: این مستند روایت دختران خرمشهری در نخستین ماه های دفاع مقدس است که وظیفه نگهداری مهمات سپاه را بر عهده داشتند.
سیدمصطفی سیدالحسینی درباره ایده شکلگیری این اثر افزود: ایده این فیلم از پایان نامه خانم زهرا امیری، پژوهشگر طرح، شکل گرفت و ساخت مستند به مدت دو سال طول کشید.
وی ادامه داد: «مسائل دفاع مقدس دغدغه شخصی من است اما جذابیت اصلی این طرح ناشناخته بودن این گروه در تاریخ شفاهی و سینمای مستند بود. این زنان آموزش دیده و نیروی رزمی بودند و نقش مؤثری در مقاومت خرمشهر داشتند، اما روایت شان مغفول مانده بود. هدف ما این بود که با نگاهی اجتماعی و انتقادی، جایگاه واقعی این زنان را برجسته کنیم و آنها را به نسل جدید معرفی کنیم.
سیدالحسینی درباره قالب محتوایی فیلم توضیح داد: فیلم ترکیبی از مصاحبه، آرشیو و انیمیشن است. بسیاری از فضاها ظرفیت دراماتیک بالایی داشتند و برای انتقال بهتر روایت، از تکنیک روتوسکوپی در بخش انیمیشن استفاده کردیم.
وی اضافه کرد: مستند دیگری که در این سینما اکران شد مستند حالا «من هم از جنگ قصه دارم» به کارگردانی سعید فرجی بود.
فرجی گفت: پس از حملهی اسرائیل به ایران، خانم فاطمه دولت آبادی همسر بنده که سالها قصه های فیلم و عکس من را از جبهه مقاومت میدید و می شنید حالا خودش عکاس جنگ دوازده روزه شد.
وی افزود: خانم دولت آبادی عکاس ایرانی که تجربه عکاسی در افغانستان و لبنان را دارد، در تهران شروع به عکاسی کرد و در موقعیت های مختلفی از این جنگ قرار می گیرد و در این مستند کوتاه زندگی در آن دوازده روز را روایت می کند.
مستندهای «پوتین های زنانه» و «حالا من هم از جنگ قصه دارم» تا کنون به جشنواره های مختلفی راه یافته اند.