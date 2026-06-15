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مردم دارالمومنین همدان در صد و ششمین حماسه حضور بر لزوم ایستادگی، روشنبینی ، حفظ وحدت و انسجام ملی برای خنثیسازی نقشههای شوم دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم در این تجمعات گفتند رمز پیروزی ایران در برابر تلاشیهای دشمن، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمنان است.
آنان با یادآوری عبور موفقیتآمیز از پیچهای تاریخی اعلام کردند، وحدت ملی، دارایی غیرقابل قیمتگذاری ایران است که دشمن را به گوشه رینگ رانده و پیام اقتدار و یکپارچگی نظام را در میدانها و خیابانها به نمایش میگذارد.