مردم دارالمومنین همدان در صد و ششمین حماسه حضور بر لزوم ایستادگی، روشن‌بینی ، حفظ وحدت و انسجام ملی برای خنثی‌سازی نقشه‌های شوم دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم در این تجمعات گفتند رمز پیروزی ایران در برابر تلاشی‌های دشمن، اعتماد متقابل و هم‌صدایی نکردن با دشمنان است.

آنان با یادآوری عبور موفقیت‌آمیز از پیچ‌های تاریخی اعلام کردند، وحدت ملی، دارایی غیرقابل قیمت‌گذاری ایران است که دشمن را به گوشه رینگ رانده و پیام اقتدار و یکپارچگی نظام را در میدان‌ها و خیابان‌ها به نمایش می‌گذارد.